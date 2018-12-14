غدا.. النطق بالحكم على متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

تصدر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الحكم علي متهم في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية" .





يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.



