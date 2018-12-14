كمال زاخر: تفصيل كرسي جديد للبابا في كاتدرائية العاصمة الجديدة

قال الباحث والمفكر القبطي، كمال زاخر، إنه حينما تُبنى كاتدرائية جديدة لم ينقل الكرسي القديم الخاص بالأسقف او البطريرك، مشيرا إلى أن حينما تم نقل الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة بكلوت بك الى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عهد البابا الراحل كيرلس السادس لم يتم نقل الكرسي القديم الخاص بالبطريرك.





وأوضح «زاخر»، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أنه سيتم تصميم كرسي جديد خاص بالبطريرك فور الإنتهاء من التشطيبات النهائية في الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وفي سياق متصل، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانتهاء من الأعمال الإنشائية النهائية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قد أوشك على الانتهاء وسيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وأوضح "حليم"، في تصريح خاص لـبوابة "الفجر"، أنه سيتم إقامة صلاة قداس ليلة عيد الميلاد المقبل بها، خاصة أنه اقيم بها العام الماضي، حيث كانت أعمال الإنشاءات بها قد انتهى بنسبة خمسون بالمائة.





وأشار إلى أن كشافة الكنيسة ستشارك في تنظيم الاحتفال بمعاونة أجهزة الأمن خلال إقامة قداس ليلة عيد الميلاد المقبل بالكنيسة الرئيسة بكاتدرائية ميلاد المسيح بكاتدرائية العاصمة الإدارية إسوةً بالعام الماضي.



