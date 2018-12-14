ريال مدريد تمكن من قلب النتيجة مرة واحدة فقط هذا الموسم
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:52 م
عمر عبدالعزيز
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تمكن فريق ريال مدريد الاسباني، من قلب النتيجة (تأخره) مرة واحدة فقط هذا الموسم، وهي تعد دلائل أخرى على موسم كارثي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن هناك تفاصيل عديدة تظهر أن ريال مدريد بعيد تماما عن مستواه هذا الموسم، وبعيدا عن الحقائق الواضحة مثل النتائج المحققة، الأداء السيء أو تغيير المدرب، تبقى هناك إحصائية مخفية تؤكد سلبية الفريق وأداءه المترنح.
أحد هذه الأشياء هي عجز الفريق عن العودة في المباريات وقلب النتيجة بعد التخلف ضد الخصوم، حيث أن ريال مدريد لم يتمكن من قلب النتيجة طوال هذا الموسم سوى في مناسبة واحدة.
هذه الإحصائية تثبت مدى السوء الذي وصل له بطل أوروبا هذا الموسم، وكانت العودة الوحيدة هذا الموسم في الجولة الثانية من الليغا ضد جيرونا عندما استطاع راموس، بنزيما وجاريث بيل من قلب النتيجة لينتصر الفريق 4/1.
المهمة أصبحت مستحيلة.. بعد ريمونتادا مباراة جيرونا تغير كل شيء للأسوأ ولم يتمكن مدريد من قلب نتيجة أي مباراة بعدها، سقط الفريق أمام بلباو، إشبيليه، ألافيش، ليفانتي، برشلونه، ايبار وسسكا موسكو (مرتين).
وبلا شك فإن 7 هزائم وتعادل وفوز وحيد بعد التخلف أمام الخصوم لا تبدو نتيجة جيدة لفريق يسعى للمنافسة على كل البطولات.
حتى في مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، والتي أظهرت علامات الخطر مبكرا في هذا الموسم، عندما خسر ريال مدريد بعد تخلفه بهدف دييجو كوستا المبكر.
استطاع فريق جولين لوبيتيجي العودة للمباراة بعد نكسة البداية، لكنهم لم يستطيعوا إكمال المباراة بتفوق حيث انتهت المباراة بخسارتهم لأول بطولات الموسم.
من المعروف عن الأبطال هو قدرتهم على الفوز حتى وهم في أسوأ أحوالهم، لكن مع مدريد الحالي يبدو الأمر صعبا لأنهم غير قادرين على العودة في مبارياتهم.
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