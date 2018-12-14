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جمال سلامة: البحرية المصرية قوة لا يستهان بها في المنطقة.. وترتيبها السادس عالميًا

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:53 م
جمال سلامة: البحرية المصرية قوة لا يستهان بها في المنطقة.. وترتيبها السادس عالميًا
البحرية المصرية
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن البحرية المصرية قوة لا يستهان بها في المنطقة، وترتبنا السادس على مستوى العالم.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن يضم مصر والسعودية يمكن أن ينجح إذا توافقت الإرادة ولكن إذا تدخلت المصالح الاقتصادية لن يكتب له البقاء لاسيما اختلاف الرؤي بين قيادة وقيادة أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف التنسيق والتعاون ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
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