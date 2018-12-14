33 لاعباً من 16 دولة يشاركون في بطولة العالم لـ"ستريت وورك أوت"

يشهد سفح الأهرامات بالجيزة غداً السبت، بطولة العالم في رياضة "ستريت وورك أوت"، التي تستضيفها مصر لأول مرة بعد إشهار اتحاد اللعبة رسمياً قبل ايام، ومن المنتظر أن يفتتح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد اللعبة برئاسة إسلام قرطام ونجوم المجتمع والرياضة.





ويشارك في البطولة 33 لاعباً من 16 دولة بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، التي سيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر - الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة - بشكل استعراضي.





وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كلاً من:-

باتريك شيرر من الولايات المتحدة، نيبون سريتين من تايلاند، كريستيان ألفاريز من الأرجنتين ومواطنه جوليان مارتينيز، خوسيه تونا من فنزويلا، بيوتريك فودكا وماتيوس زاكريفسكي من بولندا، فيكتور فيدوروف من روسيا، فيكتور الينديز من تشيلي، والثلاثي ستيفان ايروتف وردسلاف جيراسيموف و كالويان هريستوف من بلغاريا، وجاسون لي من هونج كونج، ماساتو يانو من اليابان، اركيز إيفاريستو وجادسون ليل من البرازيل، ميلوس كوباكي من بولندا، بولز جيميل جان وفز من لاتفيا، جاي شي وانج من هونج كونج ،روبي بريستون من أستراليا، نيكولاس وانج من هونج كونج، سان جوهان من فرنسا، دانيلز لايونز من لاتفيا، جوناثان تيكستا خوفاس و إدواردو دومينجيز وأنطونيو جاستيلوم أرمينداريز من المكسيك، عمر جبالي وعبد الرحمن ممدوح وأكرم حماد ومصعب سرحان و محمود باهي وأحمد بدران من مصر.





وحرصت مؤسسة كوسكواد التي تنظم بطولة العالم وتراعاها على استقدام طاقم التحكيم الدولي المكون من توماس جليس من لاتفيا، ريمي كريستو من فرنسا وميخائيل كييف من روسيا لإدارة منافسات البطولة.



