"الأسرة والمجتمع" تحتفل باليوم العالمي للمعاق (صور)

صرح اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بأن المؤسسة تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد ٦٥٠ من الأبناء متحدي الإعاقة الذهنية في ٧ مؤسسات للرعاية وأن العام القادم سيشهد إقامة مؤسسة متكاملة لكبار السن من المعاقين بتكلفة تقارب 10 ملايين جنيه.





حيث يتم استكمال إنشاء مؤسسة متكاملة لرعاية كبار السن المعاقين بالمرج لتضم عيادة شاملة ونادى اجتماعي لكبار السن، مشيرا إلى انه من خلال عام الإعاقة انتهت المؤسسة من أعمال تطوير بقيمة 17 مليون جنيه لمركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، أمام فعاليات الحفل الختامي لاحتفالية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع - وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للمعاق والتي نظمت على مدى يومين بمقر مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة حيث قام حمودة بتكريم 40 من مديري الرعاية والمشرفين الفنيين بمؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة كذلك الفائزين من الأبناء من ذوى الإعاقة بالمسابقات الفنية والرياضية التي أقيمت خلال الاحتفالية بتقديم شهادات التقدير .





شهدت الاحتفالية التي استمرت على مدى يومين بمشاركة 300 من أبناء مؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري بحدائق القبة وحلوان والمرج وأبناء مجمع خدمات الإعاقة الشامل وأبناء مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج التوحد التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تنظيم المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية والأنشطة الفنية والتعبيرية المختلفة والعروض الفنية بهدف تنمية وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأبناء متحدي الإعاقة.





هذا وقد شهد اليوم الأول للاحتفالية إقامة المسابقات الرياضية في كرة القدم وتنس الطاولة والعاب القوى وشد الحبل بينما تضمن اليوم الثاني عروضا فنية، حيث قد منتخب المؤسسات اوبريت صغيرة على الحب وقدم أبناء مؤسستي التثقيف الفكري والأحداث الضالين بالجيزة اوبريت أتفرج على الحلاوة .





وقد شهد عام الإعاقة عام 2018 في أبريل الماضي افتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بالمطرية و جاري تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان لزيادة السعة من ٦٠ فتاة إلي ١٠٠ فتاة بتكلفة تقديرية مليون ونصف المليون جنيه، وجاري تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج لزيادة السعة من ١٦٠ ابن إلي ٢٠٠ ابن بتكلفة تقديرية 3ونصف مليون جنيه.





كما يجرى أعمال التطوير بعدد أخر من المراكز وتطوير للهيكل الوظيفي و التعاقد مع أكثر من 100اخصائى اجتماعي ونفسي، هذا وتطمح المؤسسة أن يتم إنشاء مبنى مخصص لكبار السن من المعاقين ذهنيا .



