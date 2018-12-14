نقيب الممثلين ناعيًا حسن كامي: فقدنا قيمة كبيرة

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نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الفنان الأوبرالي حسن كامي، قائلًا: "فقدنا قيمة كبيرة جدًا".



وأوضح "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الجمعة" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، أنه ألتقى بالفنان حسن كامي منذ فترة قليلة، وكان بصحة جيدة، مضيفًا: "كنت اعرفة جيدًا، وإحنا أصدقاء، وهو رجل من زمن المثالية والأدب الشديد، وكنت أستمتع بالحوار معه، فأخلاقه متميزة جدًا.



وتابع، أن الفنان حسن كامي، كان خلق وقيمة وكان خير سفير لمصر والأوبرا المصرية، ووصل مصر للعالمية، مشيرًا إلى أنه كان مقل خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتقديم أعمال فنية جديدة، ربما شعر أنه أدى دوره تمامًا، وكانت تعرض عليه أعمال كثيرة، لكنه لم يكن يحب أداء أدوار كثيرة دون مبررات.



ونوه، إلى أن أخر لقاء بينه وبين "كامي" كان بمجلس إدارة الأوبرا وكانوا يتحدثوا في موضوعات جادة، إلا أن "كامي" كان خفيف الظل جدًا، وكان يتطرق لموضوعات ساخرة، معقبًا: "كان دمه خفيف جدًا".

