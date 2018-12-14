أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 14-12-2018

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه، في البنوك العاملة بمصر، اليوم الجمعة 14-12-2018، حيث شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا عند نفس معدلات إغلاق أمس، دون تغير يذكر.





ونظرًا لاهتمام القراء بأسعار العملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري، ترصد "الفجر" في هذا التقرير أسعار العملات، اليوم، في البنوك الحكومية والخاصة، ويأتي على رأسها أسعار الصرف الرسمية الصادرة طبقًا للتحديثات الأخيرة للبنك المركزي المصري.









سعر الدولار في مصر





سجل سعر الدولار، اليوم الجمعة، 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.





سعر الريال السعودي في مصر





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنك المركزى اليوم الجمعة، حيث سجل الريال السعودى 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، طبقًا للتحدثيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





أسعار العملات العربية والأجنبية

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سعر اليورو الأوروبي

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20.32 جنيها

20.43 جنيها

سعر الجنيه الإسترلينى​





22.61 جنيها

22.73 جنيها

فرنك سويسرى





18.01 جنيها

18.10 جنيها

سعر 100 ين ياباني





15.74 جنيها

15.83 جينها

سعر الدينار كويتى​





58.67 جنيها

59.07 جنيها

سعر الدرهم الإماراتى





4.86 جنيها

​4.88 جنيها

سعر اليوان الصينى​





2.59 جنيها

2.61 جنيها





قرار تحرير سعر الصرف





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.



