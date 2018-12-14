عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:56 م
علي نبوي
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أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضم تشكيل الأهلي كلا من :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي –
أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد
شريف – ناصر ماهر
خط الهجوم : مروان محسن.
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