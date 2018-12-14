عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر

خط الهجوم : مروان محسن.