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عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:56 م
عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي
الاهلي
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علي نبوي
 
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أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

 

حراسة المرمى : شريف إكرامي

 

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

 

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر

 

خط الهجوم : مروان محسن.

 

 

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