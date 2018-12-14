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الأهلي يفاضل بين مدربين لخلافة باتريس كارتيرون

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:39 م
الأهلي يفاضل بين مدربين لخلافة باتريس كارتيرون
الاهلي
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علي نبوي
 
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يفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بين اثنين من المدربين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلفا للمقال باتريس كارتيرون.


الأهلي يفاضل بين مدربين لخلافة باتريس كارتيرون

 

وكان الأهلي قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه عقب الخروج من كأس زايد للأنيدة الأبطال، بجانب خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن من بين المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق الأحمر إسباني.

 

ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الأهلي عن المدير الفني الجديد للأهلي عقب مباراة العودة أمام جيما أبار جيفار الأثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان محمد يوسف المدير الفني للأهلي أعلن قائمة فريقه للقاء جيما أبا جيفر الإثيوبي الجمعة المقبلة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت القائمةعلى النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- علي لطفي

 

في الدفاع: محمد هاني- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف

 

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- هشام محمد- كريم نيدفيد- إسلام محارب- محمد شريف- ميدو جابر- أحمد حمودي- وليد سليمان- ناصر ماهر

 

في الهجوم: مروان محسن

 

 

المزيد عن: مفاضلة مدرب اسباني كارتيرون رياضة جيما الاهلي اخبار الرياضة
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