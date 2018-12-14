ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية ترحب بـ"اتفاق استوكهولم" بين الشرعية اليمنية والحوثيين

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:32 م
السعودية ترحب بـاتفاق استوكهولم بين الشرعية اليمنية والحوثيين
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه».

 

وأضاف المصدر أن السعودية «تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات».

 

وتابع أن «على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء».

 

وشدّد المصدر على أن «تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها».

المزيد عن: تسليم الحديدة اليمن المباحثات اليمنية السعودية الحوثيين اتفاق استوكهولم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
3
x
14:05
0
الرائد
التعاون
1
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
-
x
16:45
-
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
-
x
18:00
-
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا