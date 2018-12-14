البرلمان العربي يحذر من المخطط الدولي لتقسيم سوريا





أكد البرلمان العربي، وقوفه إلى جانب الشعب السوري في أزمته التي يمر بها، مشددا على "ضرورة اليقظة للأجندة الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تقسيم سوريا".





ودعا البرلمان العربي، اليوم الجمعة، إلى العمل على عودة السوريين إلى ديارهم وتذليل كافة الصعوبات، التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى أراضيهم.





وطالب البرلمان العربي، مجلس جامعة الدول العربية واللجان المعنية وكل الهيئات والمؤسسات العربية "للعمل والتنسيق من أجل إعادة سوريا إلى الفضاء العربي مساهمة في تحقيق الحلول السياسية، التي تمكن الشعب السورى من وحدته على أراضيه ومن العيش الآمن بما يجمع قواه الوطنية بعيدا عن أي نزعة طائفية أو إقصاء".





يذكر أن تقرير اللجنة السياسية في البرلمان العربي ناقش، الثلاثاء الماضي، العديد من القضايا العربية وأبرزها المصالحة (العربية العربية) في ليبيا وسوريا، إضافة إلى المصالحة الخليجية وحرب اليمن.





وقال رئيس اللجنة السياسية، إن "التقرير يحتوي كل تلك القضايا، وسوف نتلقى ما يمكن للبرلمان أن يقوم به، وسوف يحمل التقرير السياسي، الذي سيصدر عن البرلمان في فبراير المقبل كل ما تم في تلك القضايا".



