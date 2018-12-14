عاجل.. مفاجأة نارية تهدد الدورى المصري بالإلغاء





أصبحت بطولة الدوري المصري الممتاز للعام الحالي مهددة بالإلغاء، بعد تقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويأتي التهديد الحقيقي بإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم بسبب كثرة المؤجلات المتبقية، بالإضافة للمشاركات الإفريقية للأندية ومباريات المنتخب التي سيخوضها للاستعداد لأمم إفريقيا 2019، ثم في حالة الفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019 سيتم إغلاق الملاعب قبل انطلاق البطولة بـ15 يوما، مما يعني أن البطولة من المشتحيل أن تنتهي قبل هذا الموعد.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي":" من المستحيل أن ينتهي الدوري المصري قبل بطولة الأمم الإفريقية، سيتم استكمال المباريات المتبقية عقب نهاية الكان".

تصريحات رئيس لجنة المسابقات تؤكد صعوبة استكمال المسابقة، خاصة وأن البطولة في حال استكمالها عقب كأس إفريقيا ستنتهي في نهاية يوليو وقبل أيام قليلة من انطلاق البطولة/ مما يمثل عائقا لجميع الأندية التي لن يكون لديها وقت لعمل فترة راحة بين الموسمين.

وقرر الكاف سحب فعاليات تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وإنشاء الفنادق الخاصة بالمنتخبات قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة، بحد أقصى السبت المقبل وسط تقارير تشير لأن المغرب هي الدولة الأقرب لاستضافة البطولة، قبل أن تعلن المملكة المغربية على لسان وزير الرياضة هناك عدم نيتهم الترشح لاستضافة البطولة.





ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.