يوتيوب مباراة الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر .. بث مباشر الاهلى الان .. قناة الاهلى بث مباشر
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:10 م
عمرو عادل
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يوتيوب مباراة الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر .. بث مباشر الاهلى الان .. قناة الاهلى بث مباشر
بعد نحو شهر من خسارته 0/3 أمام الترجي التونسي، يخوض النادي الأهلي المصري، أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي، صاحب الرقم القياسي بـ 8 ألقاب، مع جيما إبا جيفار الأثيوبي، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني للبطولة التي ستقام لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى مايو تماشيًا مع موسم البطولات في أوروبا وشمال أفريقيا بدلًا من موعدها القديم على مدار العام الميلادي.
ويفتقد الأهلي جهود لاعبين مهمين مثل الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي، وسعد سمير، وعلي معلول، والمهاجمين صلاح محسن، والنيجيري جونيور أجايي.
وتلعب المباراة على استاد برج العرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل مباراة الأهلي ومنافس الأثيوبي حصريًا على قناة Al Ahly TV.
يوتيوب مباراة الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر .. بث مباشر الاهلى الان .. قناة الاهلى بث مباشر
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