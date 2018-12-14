عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن اللجنة مختصة بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، كما تهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن اللجنة مختصة بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، كما تهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 550 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 550 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.

وزير الآثار: دير سانت كاترين سابع المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي





وكان قد صرح قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن سيناء هى أرض الفيروز وأرض الحضارات والأديان، منوهًا بأن مكتبة دير سانت كاترين تعد عمل ثقافي علمي أثري متميز يخاطب العالم.





وأشار "العناني"، خلال افتتاح مكتبة دير سانت كاترين المذاع عبر فضائية "أون لايف"، إلى أن تنفيذ مكتبة دير سانت كاترين تم بالتنسيق محافظة جنوب سيناء، وزارة الآثار، وإدارة الدير.





وأضاف أن دير سانت كاترين رمز للتسامح، وللأديان السماوية، حيث يعد دير سانت كاترين كسابع المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي.





وأوضح أنهم انتهوا من الجزء الشرقي لمكتبة دير سانت كاترين، بها أكثر من 6 آلاف مخطوط، وألف كتاب حديث في مختلف المجالات، منوها بأنهم بدأوا العمل في المكتبة منذ 4 سنوات.





وأعلن أنهم انتهوا من ترميم فسيفساء التجلي، وهى أشهر فسيفساء موجود في الشرق ومساحتها 46 متر مربع، ومستخدم بها أكثر من 500 آلف قطعة فسيفساء صغيرة، وقد بدأ العمل بها في 2005.



