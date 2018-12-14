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البرلمان الأوروبي يدعو إيران للإفراج الفوري عن المحامية نسرين سوتوده

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:02 م
البرلمان الأوروبي يدعو إيران للإفراج الفوري عن المحامية نسرين سوتوده
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، إيران إلى إطلاق سراح المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده.

وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، أن "أعضاء البرلمان يحثون إيران إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، وهي أيضا حاصلة على جائزة ساخاروف لفكر الحرية".

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت سوتوده، البالغة من العمر 55 عاما، في 14 يونيو/حزيران 2018، إثر اعتراضها على إجبار النساء في طهران على ارتداء الحجاب.

وتتولى سوتوده قضايا للدفاع عن قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران.

ووجهت المحكمة الإيرانية إلى نسرين سوتوده، تهما بالتجسس في الخفاء وأصدرت حكما ضدها بالسجن يصل إلى خمس سنوات.

المزيد عن: نسرين سوتوده البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي الإفراج الفوري إيران
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