ننشر تعيينات حكام الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:35 م
مروى الجلاصي
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بأربعة مباريات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ستجرى يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.
و ننشر فيما يلي، مواعيد الأربع مقابلات و تعيينات الحكام :
14.00 الملعب التونسي – نادي حمام الأنف (مجدي بالحاج علي)
14.00 الشبيبة القيروانية – مستقبل قابس ( محمد شعبان)
14.00 الملعب القابسي – الإتحاد المنستيري (وسيم بن صالح)
14:00 اتحاد تطاوينء نجم المتلوي (أيمن نصري)
ويشار إلى أن كل من أندية الترجي والإفريقي والنجم والنادي الصفاقسي، سيتم تأجيل مبارياتهم بسبب الإلتزامات الخارجية لكل منهم.
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