ننشر تعيينات حكام الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

بأربعة مباريات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، ستجرى يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.





و ننشر فيما يلي، مواعيد الأربع مقابلات و تعيينات الحكام :





14.00 الملعب التونسي – نادي حمام الأنف (مجدي بالحاج علي) 14.00 الشبيبة القيروانية – مستقبل قابس ( محمد شعبان) 14.00 الملعب القابسي – الإتحاد المنستيري (وسيم بن صالح) 14:00 اتحاد تطاوينء نجم المتلوي (أيمن نصري)



