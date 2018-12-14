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ناتالي بورتمان تفتتح العرض الخاص لفيلمها Vox Lux بنيويورك

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:42 م
ناتالي بورتمان تفتتح العرض الخاص لفيلمها Vox Lux بنيويورك
ناتالي بورتمان
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة الكبيرة ناتالي بورتمان العرض الخاص لفيلمها الجديد Vox Lux، في حفل خاص للنقاد السينمائيين بمدينة نيويورك.

وكان الفيلم من ضمن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو فيلم سيناريو وإخراج باردي كوربيت، وإنتاج كريستين فاتشون.

ويشارك ناتالي في بطولة الفيلم النجم الإنجليزي الكبير جود لو والنجمة الشابة ستيسي مارتن وجينفر إيلي.
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