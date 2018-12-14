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ثقافة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:50 ص
ثقافة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
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الفجر الفني
 
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نظم فرع ثقافة الوادى الجديد، احتفالية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى القدرات الخاصة.

في حين أصدرت مكتبة الطفل بشرق بولاق مجلة مرسم بعنوان "لا للإرهاب" مع الفنانة خلود أحمد. بجانب عقد بيت ثقافة بولاق صالون لجمع التراث القديم من الغناء وغيره. 

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم العديد من الفعاليات والندوات الثقافية، احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المواقع الثقافية التابعة للهيئة بالمحافظات.
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