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«المصيلحى» لمستشاريه: الناس معاها موبايل و2 وعايزة دعم

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:49 ص
«المصيلحى» لمستشاريه: الناس معاها موبايل و2 وعايزة دعم
الدكتور علي المصيلحي - أرشيفية
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عادل خشبة
 
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لأحد مستشاريه رداً على الشكاوى الخاصة بتصحيح بيانات المواليد وإضافتها وتعديلها على بطاقات التموين، خاصة أنها تأتى عن طريق الواتس آب والفيس بوك، قائلا «والله حاجة غريبة جداً، المفروض الناس اللى فى إيدها موبايلين يترفع عنها الدعم». وتسببت تلك الرسائل المليونية من هاتف واثنين لشخص واحد أحياناً فى عدم استطاعته الرد، عبر هاتفه الشخصى خاصة أنها تأتيه من مقربين وشخصيات عامة، وأبدى استغرابه من شخصيات ترغب فى تصحيح بياناتها وطلب إضافة أبنائها وأبناء أقاربها، فى حين أنهم فى حالة اجتماعية ميسورة.


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