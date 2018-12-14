كوكا يحتفل مع لاعبي أولمبياكوس بعبور دور المجموعات بالدوري الأوروبي

احتفل الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني مع زملائه بالفريق بالصعود كثاني المجموعة بعد الفوز على إيه سي ميلان الإيطالي 3-1 على ملعب يورغوس كارياسكاكي بالعاصمة اليونانية أثينا.

أوليمبياكوس كان مطالب بالفوز على الميلان بفارق هدفين للصعود بعد التساوي معه بنفس الرصيد 10 نقاط.

وأحتل ريال بيتيس الأسباني الصدارة برصيد 12 نقطة.

ومن المعروف أن أحمد حسن كوكا قد أصيب الشهر الماضي وهو الأن في مرحلة التأهيل قبل العودة للتدريبات في شهر يناير.