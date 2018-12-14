المناطق - السعودية| التعليم: إحالة وكيلة الوزارة "هيا العواد" للتقاعد

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قررت وزارة التعليم، إحالة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي للتقاعد نظامًا.

وأوضحت وزارة التعليم، في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية، أن ذلك يبدأ اعتبارًا من 1440/7/1هـ المقبل.

هذا وأثارت وكيلة وزارة التعليم لتعليم البنات، هيا العواد، حالة من الجدل الواسع، بعدما خلعت النقاب، في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت هيا العواد، بدون نقاب للمرة الأولى، خلال مشاركتها في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم، الذي أقيم في السعودية.





ولاقت العواد، دعما من جانب عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين، إذ كتب المستشار الإعلامي والتربوي الدكتور سعود المصيبيح: "أحيي الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم التي أخذت بالراجح من أقوال العلماء في كشف الوجه وأثني على صدقها مع ذاتها وإخلاصها لدينها ووطنها فلقد اتبعت ما تراه الحق دون النظر إلى ما قد تتعرض مِن بعضهم، ولهذا أقترح على الدكتورة الفاضلة أن تتبنى مقرر فقه الاختلاف في التعليم وهو مهم جدا".





كما قال الناقد والأديب الدكتورعبد الله الغذامي: "الأستاذة هيا أخذت بحكم شرعي أكيد وموثق كتاب الشيخ الألباني يوثق الحكم فيه ويوضحه ومن تعرض لها بدعوى شرعية فهو يخالف حقوق التقوى، وحقوق الاجتهاد الفقهي الموثق وإن زاد بعضهم في سوء القول فإنهم هم من يخالف الشرع".





​​‏وفي المقابل، انتقد حساب ملتقى المعلمين والمعلمات على "تويتر" إعادة التغريدات، قائلا إن ‏الحساب التعليمي المستخدم في إعادة تغريدات حسابات شخصية في موضوع الحجاب الشرعي بأسلوب فرض الرأي الواحد، مسؤولة عنه الدكتورة هيا العواد.





والدكتورة هيا العواد، تشغل منصب وكيل الشؤون التعليمية لتعليم البنات "في "وزارة التعليم"، هي أول مواطنة تشغل هذا المنصب في تاريخ الوزارات، إذ أنها تشغل ثاني أعلى منصب نسائي في "وزارة التعليم"، وشغلت منصب مدير عام التربية الخاصة، ومساعد لمدير عام المناهج، ثم مديرة لوحدة متابعة المناهج لمدة 12 عاما.





ونالت العواد على دكتوراه من "جامعة الملك سعود" في المملكة العربية السعودية عام 2005، وماجستير من "جامعة الملك سعود" في المملكة العربية السعودية عام 1995، وبكالوريوس في اللغة العربية من "كلية التربية للبنات بالرياض" في المملكة العربية السعودية عام 1979.



