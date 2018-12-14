سعر الذهب اليوم الجمعة 14-12-2018 في مصر في السوق المحلى ومحلات الصاغة والسعر العالمى يستقر - تعاملات الصباحية
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:05 ص
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استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة والسوق المحلى اليوم الجمعة 14-12-2018 وذلك بعد حالة التذبذب التي شهدها سعر الذهب في الاسواق المحلية والأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وشهد سعر الذهب العالمي حالة من الاستقرار بعد العديد من القفزات والتغيرات خلال الفترة الماضية بسبب التخبطات العالمية التي يشهدها سعر الدولار على مستوى العالم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية.
اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14-12-2018
سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4980 جنيها
سعر الذهب العالمي
سجل السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة)، و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.
ويشهد سوق الذهب على الصعيد العالمي، حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الأخيرة، نظرًا لاستقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
توقعات اسعار الذهب في مصر
توقع خبراء سوق الذهب في مصر ستشهد قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب، واشارات التوقعات إلى أن عيار 21 سيشهد مستويات مرتفعة ستتراوح ما بين 650 إلى 700 جنيهًا.
اسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر
هناك عدة أسباب ستدعم الذهب لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، على رأسها ارتباك الأوضاع في العاصمة الفرنسية باريس المعروفة عالميًا بـ "السترات الصفراء"، بالإضافة إلى هبوط البورصات الأوروبية والعملات الرقمية وعلى رأسها "بيتكوين" والذي يهيئ المناخ للمستثمرين على الإقبال لشراء الذهب، نظرًا لكونه الوعاء الاستثماري الأكثر آمانًا.
سعر الذهب اليوم الجمعة 14-12-2018 في مصر في السوق المحلى ومحلات الصاغة والسعر العالمى يستقر - تعاملات الصباحية
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