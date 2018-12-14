منى هلا: أقدم فتاة الليل بطريقتى الخاصة





أرفض تحكم الرجال.. ولا أقبل القهر أبدًا





«توتو»، أو منى هلا هى بطلة أحداث فيلم «ليل خارجى»، التى اضطرت للعمل فتاة ليل لتتخلص من فقرها ما يجعلها تقابل أبطال فيلم «ليل خارجى»، تقول منى هلا عن هذا الدور إنها رغم تقديمها للشخصية أكثر من مرة إلا أنها تحاول أن تقدمها بشكل مختلف، فقبل تصوير فيلمها الأخير «ليل خارجي»، ظلت ترسم ملامح شخصية «توتو» لما يقرب من شهرين قبل بداية التصوير حتى تظهر مختلفة عن بقية الأدوار المشابهة التى جسدتها من قبل. وتضيف منى: إن كل شخصية لها محاور خاصة تجعلها مختلفة عن الأخرى، ورفضت أن يكون الفيلم له أى علاقة بفيلمها السابق «ليلة ساخنة» الذى سبق وقدمه الراحل نور الشريف.





أما عن مشاركتها فى بطولة الفيلم للمرة الأولى أكدت أنها لم تقلق من قيامها ببطولة العمل هذه المرة رغم رفضها هذا خلال السنوات الماضية، لعدم قدرتها على تحمل هذه المسئولية لكنها هذه المرة لم تتردد فى قبول مسئولية البطولة النسائية لفيلم «ليل خارجي»، بعد مرورها بالكثير من التجارب الإنسانية خلال السنوات الماضية جعلتها أكثر نضجًا واستعدادا للتجربة.





وعن وجود أى تشابه بينها وبين شخصية «توتو»، قالت: «التشابه الوحيد بيننا هو أن توتو لا تقبل بالقهر من أى شخص، وترفض دائمًا سطوة الذكور بذكائها البسيط».





وعن قلة أعمالها الفنية تقول منى: إنها كانت تقدم أعمالا من أجل الانتشار، لكنها لم تكن دون المستوى وفى نفس الوقت لم تندم عليها، لكن شعورها بالنضج صعب عليها الاختيار، وأكدت منى أن المخرج أحمد عبدالله ترك لها حرية الارتجال بالعمل إلا أنها تخاف كثيرًا من هذا.











