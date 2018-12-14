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حفل أصالة فى افتتاح «مهرجان الأغنية».. كامل العدد

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:14 ص
حفل أصالة فى افتتاح «مهرجان الأغنية».. كامل العدد
أصالة
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شهيرة النجار
 
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نظرا للوعكة الصحية التى ألمت بمدير مهرجان الأغنية، فقد قام بتأجيل ميعاد المهرجان ليتحدد له منتصف الشهر الجارى، يعنى السبت المقبل، داخل الإسكندرية، بحضور وزراء الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.

وستكون أصالة هى نجمة الحفل، بعدما أبدت مرونة فى التعامل مع أجرها، والذى تعدى المليون ونصف المليون جنيه، فقررت أن تتقاضى أقل من ذلك تضامنا مع المهرجان، على عكس مطربين ومطربات آخرين، تم التواصل معهم ورفضوا التنازل عن مليم من أجورهم، وقام أحد الرعاة بدفع أجر أصالة، ونفدت كافة تذاكر الحفل.

وسيتم تكريم عدد من رموز الأغنية الشعبية السكندرية، وقام رئيس المهرجان بالبحث عن أى أحد من أسرة السكندرى حافظ عبدالوهاب، الإذاعى الكبير، وعبد الحليم نويرة، حتى يتم تكريمه، فصعب الوصول لأحد من أبنائه. يذكر أن مهرجان العام الماضى شهد حفلين واحدا لأنغام، وفشل فشلا ذريعا وكان حديث الشارع السكندرى، والآخر كان حفل الختام والذى أحيته سميرة سعيد فى أكتوبر من العام الماضى، بالتوفيق.

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