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البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مملكة السويد بين الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة. 

وشدد على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، منوهة بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينة، عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة.

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