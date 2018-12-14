الأهلي يتحدى الغيابات أمام جيما الإثيوبي في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا





يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة جيما أبا جيفر الإثيوبي اليوم الجمعة، في دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال على ملعب برج العرب.

وتنطلق مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى، فى السادسة مساء، ويسعى الفريق الأحمر لبدء مشواره الإفريقى بقوة آملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها فى المباراة النهائية فى آخر نسختين.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز عريض في مباراة اليوم على بطل إثيوبيا، قبل مباراة الإياب والصعوبات التي تنتظره في إثيوبيا.

وكان الأهلي قد خسر لقب البطولة الأخيرة بسيناريو درامي، بعد أن نجح الترجي التونسي في عمل ريمونتادا تاريخية والفوز بثلاثية نظيفة في رادس ليقتنص لقب دوري الأبطال.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز وافتتاح مشوارهم نحو اللقب التاسع بنتيجة إيجابية، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات ببطولة الدوري المصري على حساب بتروجت والجونة والطلائع، ليقفز من المركز الأخير للثامن.

ونجح الأهلي في تدعيم صفوفه بأربع صفقات حتى الآن في الميركاتو الشتوي، محمود وحيد لاعب المقاصة ومحمد محمود لاعب دجلة، وميسي فلسطين "السلمي" وجيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الإنجولي.

وقام محمد يوسف المدير الفني للأهلي باستدعاء 16 لاعبا لمباراة اليوم بسبب الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- علي لطفي.

في الدفاع: محمد هاني- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف.

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- هشام محمد- كريم نيدفيد- إسلام محارب- محمد شريف- ميدو جابر- أحمد حمودي- وليد سليمان- ناصر ماهر.

في الهجوم: مروان محسن.

وخرج من القائمة كل من وليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد الشناوي وعلي معلول.