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نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:31 ص
نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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يرى جرايم سونيس لاعب ليفربول السابق أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يمكن أن يقارن بأساطير الريدز السابقين خصوصاً أنه لا يزال في موسمه الثاني مع الأحمر.

 

وقال سونيس خلال تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع، لكن هذا موسمه الثاني مع ليفربول، ولا يمكن أن تقارنه بأساطير الفريق، دعنا نتحدث عن هذا الأمر بعد خمس سنوات".

 

وتابع: "عندما نتحدث عن أساطير ليفربول، فهم أولئك الذين فازوا بالعديد من الألقاب، لكن صلاح مازال في موسمه الثاني، ولم يحقق أي لقب مع الفريق.

 

وتحدث سونيس عن مقارنة صلاح بهازارد لاعب تشيلسي مشيراً إلى أن "مو" يتفوق على هازارد فقط من الناحية التهديفية، لكن البلجيكي لاعب أكثر تكاملا، وثابت على نفس المستوى فترات طويلة.

 

ويعتقد لاعب ليفربول السابق أن إيدين هازارد يستحق أن ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

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