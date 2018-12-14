"منصة للمنح والسفر للخارج ومنزل ذكي".. رواد أعمال يرون تجاربهم



وقالت نيروز طلعت، مؤسسة منصة "دريكسيونا" إن المشروع بدأ في 2016، ويقدم خدمات لتعليم الفتيات القيادة، حيث تقوم الفتاة بالدخول على الموقع الإلكتروني، وتضع البيانات المطلوبة منها، ثم يحولها الموقع إلى أقرب مدربة لها.



وأوضحت أنها بدأت المشروع بمحاولة حل مشكلتها الخاصة لأنها أخذت وقتا طويلا لكي تتعلم القيادة بشكل محترف، حيث لم تشعر بأمان في مدارس تعليم قيادة السيارات، وحاولت إصلاح ذلك من خلال هذه المنصة.



وقال سامي آل أحمد، مؤسس منصة "مرجع"، إنها أصبحت المنصة الأولى بالشرق الأوسط التي تساعد الناس للوصول إلى الفرص المتاحة للدراسة والمنح في الخارج.



وأشار إلى أن هناك كثيرون يريدون تكملة التعليم في الخارج، وهناك نوعين منهم، بعضهم يريد الدراسة على نفقته الشخصية، وأخرين ليس لديهم القدرة المادية، والمنصة توفر لهم هذه الفرصة.



ولفت إلى أن الشخص يدخل إلى المنصة ويدخل البيانات المطلوبة منه، لافتا إلى أن العديد من الجهات يرسلون لهم الفرص لكي ينشرون لهم هذه المنح.



وكشف علاء عفيفي، مؤسس منصة "بيكيا"، أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني لاستبدال المخلفات غير العضوية مقابل سلع وخدمات، مثل الزيت والسكر والشاي، أو ممكن شحن رصيد هاتف محمول، موضحا أنهم يغطون 22 منطقة في القاهرة، ولديهم حوالي 6 آلاف عميل.



أما طارق سالم مؤسس "I am Home"، فقد قال إن هناك 15 مليون شخص من متحدي الإعاقة في مصر، ومن الصعب عليهم ممارسة الحياة اليومية، ومن هنا جاءت فكرة "I am Home"، موضحا أن البداية كانت خوفه من العودة إلى منزله لأنه غير مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار إلى أنه بدأ في تأهيل منزله، واتجه إلى "المنزل الذكي" للتحكم في المنزل من خلال الهاتف المحمول، أو الأوامر الذكية، أو حركة العين.

استضاف برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، عددًا من رواد الأعمال الذي رووا تجاربهم الشخصية.