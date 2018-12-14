القمة العربية المنتظرة.. موعد مباراة الترجي التونسي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الدول العربية بالتحديد نحو دولة الإمارات من أجل الاستمتاع ومشاهدة مباراة الترجي التونسي مع العين الأماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة





ويلتقي فريق الترجي التونسي مع العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد وذلك غداً السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق العين الإماراتي في الصعود للدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد تخطي عقبة ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وتعد مباراة قوية للغاية بين بطل أفريقيا الترجي وبطل الدوري الإماراتي العين حيث أن طرفي اللقاء فرقتين عربيتين فيما سيكون الزعيم مدعم بعاملي الأرض والجمهور.

وستكون مباراة العين والترجي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر للقاء مجاناً عبر موقع الفجر الرياضي.