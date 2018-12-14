"الدبان وعم محمد والطويل اللي ماشي".. 3 مواقف طريفة لـ"عكاشة" على الهواء (فيديو)
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
نعيم يوسف
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قدم الإعلامي توفيق عكاشة، حلقة جديدة من برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وخلالها وقعت عدة مواقف طريفة.
"الطويل اللي ماشي"
أثناء حديثه عن الزيادة السكانية، لاحظ "عكاشة"، شخصا يسير في الأستوديو، فقال: "مين الطويل اللي ماشي في الاستوديو ده يا ولاد؟؟ طب شوفلنا يا بني التكييف واطي لية طالما انت طويل كدة؟ مد ايك كدة شوف التكييف واطي لية".
"الطويل اللي ماشي"
أثناء حديثه عن الزيادة السكانية، لاحظ "عكاشة"، شخصا يسير في الأستوديو، فقال: "مين الطويل اللي ماشي في الاستوديو ده يا ولاد؟؟ طب شوفلنا يا بني التكييف واطي لية طالما انت طويل كدة؟ مد ايك كدة شوف التكييف واطي لية".
مشاجرة مع الذباب
وتشاجر "عكاشة"، مع الذباب الذي أحاط به أثناء تقديم البرنامج، واتهم أحد فريق العمل بأنه هو السبب في ذلك قائلا: "الدبان جه أهو يا سيدي.. عز (أحد فريق عمل البرنامج) بعتلي الدبان أهو،.. عز بعت عليا الدبان.. زي ما يكون بيحضرله عفاريت يبعتهولي".
وتشاجر "عكاشة"، مع الذباب الذي أحاط به أثناء تقديم البرنامج، واتهم أحد فريق العمل بأنه هو السبب في ذلك قائلا: "الدبان جه أهو يا سيدي.. عز (أحد فريق عمل البرنامج) بعتلي الدبان أهو،.. عز بعت عليا الدبان.. زي ما يكون بيحضرله عفاريت يبعتهولي".
"عم محمد"
ونادى "عكاشة"، على شخصية تدعى "عم محمد"، في محافظة المنيا، وقال: "الراجل عم محمد اللي بيفصل لي الجلاليب في المنيا.. يا محمد.. عايزك تيجيلي عشان محتاجك تفصلي جلاليب.. والله لو ما جيت لأروح لعم حسن".
ونادى "عكاشة"، على شخصية تدعى "عم محمد"، في محافظة المنيا، وقال: "الراجل عم محمد اللي بيفصل لي الجلاليب في المنيا.. يا محمد.. عايزك تيجيلي عشان محتاجك تفصلي جلاليب.. والله لو ما جيت لأروح لعم حسن".
وبعد إغلاق قناة "الفراعين"، وأحاديث عن ظهوره في عدة فضائيات مختلفة، تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، مع الإعلامي توفيق عكاشة، للانضمام إلى شبكة قنوات الحياة لمدة 3 سنوات، لتقديم برنامج "توك شو"، يحمل اسم "مصر اليوم"، وهو نفس اسم البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة الفراعين.
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