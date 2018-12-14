اليوم.. مؤتمر صحفي للمكرمين في مهرجان أيام قرطاج المسرحية





تعقد إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية اليوم، وذلك بحضور النجوم الذين كرمهم المهرجان.





ويعقد المؤتمر الصحفي بقاعة سينما أفريكا الساعة الـ11 صباحا.





تضم قائمة الحضور، كلا من منى نور الدين وعبد العزيز المحرزي من تونس، أسعد فضة من سوريا، عبد الرحمن أبو زهرة من مصر، حسن المنيعي من المغرب، سامي عبد الحميد.





ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 35 سنة على إقامته.





ويمثل مصر فى تونس العرض المسرحي "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم وهو من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح.



