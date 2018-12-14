خاص.. الأهلي يبدأ التفاوض مع ماتشالا لخلافة كارتيرون

دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات للتعاقد مع التشيكي ميلان ماتشالا المدير الفني لتولي المسئولية الفنية للفريق بالموسم الجاري.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق عن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب الخروج من نهائيات دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد أبطال العرب.

ويرغب مجلس إدارة الأهلي في إنهاء المفاوضات سريعًا لجلب المدير الفني، والذي فسخ تعاقده بالتراضي مع الأهلي القطري، وإعلان رحيله بصفة رسمية عن قيادة الفريق.

وعلم "الفجر الرياضي" أن هناك محاولات جادة لإتمام التعاقد مع ماتشالا، بعد رحيله عن الدوري القطري، خاصةً أنه يُعد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب.

وأعلن الأهلي القطري عن فسخ التعاقد مع ميلان ماتشالا بالتراضي، مساء أول أمس، وتعيين المدرب الإسباني روبن ديلا بيريرا مدربًا للفريق بالموسم الجاري.