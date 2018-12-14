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أسعار البيض اليوم الجمعة 14ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:35 ص
أسعار البيض اليوم الجمعة 14ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
بيض
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هشام إسماعيل
 
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شهدت تعاملات أسواق البيض، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 41 إلى 45 جنيهًا، أنشاص 41 جنيهًا، قويسنا 42 إلى 45 جنيهًا، الصحراوي 43 إلى 46 جنيهًا، الصالحية 40 إلى 43 جنيهًا.

 وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 45 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 47 جنيهًا، بيض بلدي عتيق 50 جنيهًا.
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