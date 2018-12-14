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قرار مفاجئ من الجهاز الفني بالزمالك قبل مباراة بطل تشاد

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:10 ص
قرار مفاجئ من الجهاز الفني بالزمالك قبل مباراة بطل تشاد
الزمالك
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أحمد الهواري
 
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أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق بالتجمع في فندق الإقامة بالتجمع الخامس في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادا للقاء القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء السبت المقبل.

 

جاء قرار الجهاز الفني بعد تأكد إقامة المباراة بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب برج العرب بسبب اعتراض النادي التشادي على نقل المباراة للإسكندرية.

 

وسيخوض الفريق تدريبه في الخامسة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة أمام بطل تشاد.

 

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