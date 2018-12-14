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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
الاهلي
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منى العوضي
 
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سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع عدد من المباريات القوية اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 لذلك ننقل مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة:

 

- النصر × الرائد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة ksa sports HD1

 

- التعاون × الفيحاء: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة والـ3:15 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD2

 

- الباطن × الاتحاد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:45 بتوقيت القاهرة والـ5:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD1

 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم الجمعة:

 

- العين × الوحدة: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

 

- اتحاد كلباء × الوصل: اليوم الجمعة في تماما الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على أبو ظبي الرياضية

 

- الفجيرة × شباب الأهلي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

 

- الجزيرة × النصر: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة:

 

- الأهلي × جيما الإثيوبي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الأهلي

 

- النصر الليبي × حوريا الغيني: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت

 

- النادي الرياضي القسطنيطي الجزائري × فييرس الأوغندي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات بي إن سبورت

 

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14:05
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الرائد
التعاون
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الفيحاء
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الاتحاد
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