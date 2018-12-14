مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع عدد من المباريات القوية اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 لذلك ننقل مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد
مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة:
- النصر
× الرائد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة
المكرمة وستذاع عبر قناة ksa sports HD1
- التعاون
× الفيحاء: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة والـ3:15 بتوقيت مكة
المكرمة على قناة ksa sports HD2
- الباطن
× الاتحاد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:45 بتوقيت القاهرة والـ5:45 بتوقيت مكة
المكرمة على قناة ksa sports HD1
مواعيد
مباريات الدوري الإماراتي اليوم الجمعة:
- العين
× الوحدة: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
- اتحاد
كلباء × الوصل: اليوم الجمعة في تماما الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على أبو ظبي الرياضية
- الفجيرة
× شباب الأهلي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي
الرياضية
- الجزيرة
× النصر: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
مواعيد
مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة:
- الأهلي
× جيما الإثيوبي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة
الأهلي
- النصر
الليبي × حوريا الغيني: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على قناة
بي إن سبورت
- النادي
الرياضي القسطنيطي الجزائري × فييرس الأوغندي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:00
بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات بي إن سبورت