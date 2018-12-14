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موعد مباراة الإتحاد والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:50 ص
موعد مباراة الإتحاد والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
اتحاد جدة
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أحمد عصام
 
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يستعد فريق الإتحاد السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الباطن، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


موعد مباراة الإتحاد والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

 

وتقام مباراة الإتحاد والباطن في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي اليوم الجمعة 14 نوفمبر، في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعبا للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإدارتان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وصعوبة موقف إتحاد جدة هذا الموسم وموقفه في جدول ترتيب الدوري.

 

وسيتم إذاعة مباراة الباطن واتحاد جدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: رياضة القنوات الناقلة الباطن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد جدة
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