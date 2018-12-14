شاهد.. لحظة استلام السيدة "نحمده" سيارة كما وعدها الرئيس



وظهر في الفيديو السيدة "نحمده"، وهي توقع على الأوراق الخاصة بملكية السيارة الجديدة، ثم حصلت على المفاتيح وقادت السيارة التي حملت شعار "تحيا مصر".



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى صباح الخميس جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة السيد الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.



وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.



وقد قام الرئيس خلال الجولة التفقدية بمصافحة العاملين في تلك المشروعات، مشيدًا بجهودهم، ومشددًا على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقًا لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلًا عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، لحظة تسلم السيدة "نحمده"، التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي مصادفة في العاصمة الإدارية، لسيارة "ميكروباص"، كما وعدها الرئيس.