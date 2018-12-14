بعد سحب والدها هاتفها المحمول.. انتحار طالبة شنقًا بالمنصورة



تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي بالدقهلية يفيد بمصرع طالبة شنقا داخل غرفتها واستقبل مستشفى التامين الصحى بسندوب شيماء ا م ١٤ عام طالبة ومقيمة بلجاى مركز المنصورة جثة هامدة.



انتقلت قوة أمنية وبسؤال والدها ووالدتها قررا بقيامها بشنق نفسها بواسطة حبل ملفوف حول رقبتها معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومها وذلك لقيام والدها باخذ هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب ومحاولتها الانتحار منذ أسبوع.

انتحرت طالبة داخل غرفتها شنقا بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية، اعتراضا على سحب والدها هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب.