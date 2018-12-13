ماذا قالت إليسا عن ماجدة الرومي في عيد ميلادها؟

قامت المطربة اللبنانية إليسا، بتهنئة الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها.





وكتبت إليسا: "أسطورتنا وأيقونتنا، من دواعي سروري القول إنني أعيش في عصر ماجدة الرومي، أتمني لكي عيد ميلاد سعيد عزيزتي، وأتمنى أن تكون أيامك مليئة بالبركات دائما".



