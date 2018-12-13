ماذا قالت إليسا عن ماجدة الرومي في عيد ميلادها؟
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:56 م
الفجر الفني
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قامت المطربة اللبنانية إليسا، بتهنئة الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها.
وكتبت إليسا: "أسطورتنا وأيقونتنا، من دواعي سروري القول إنني أعيش في عصر ماجدة الرومي، أتمني لكي عيد ميلاد سعيد عزيزتي، وأتمنى أن تكون أيامك مليئة بالبركات دائما".
الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مغنيّة لبنانية، وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي اكتشف الفنانة فيروز، ويعتبر من أشهر أغاني الفنانة ماجدة الرومي أغنية "عيناك ليالٍ صيفية" وأغنية "وعدتك".
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