ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماذا قالت إليسا عن ماجدة الرومي في عيد ميلادها؟

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:56 م
ماذا قالت إليسا عن ماجدة الرومي في عيد ميلادها؟
إليسا
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
قامت المطربة اللبنانية إليسا، بتهنئة الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها.

وكتبت إليسا: "أسطورتنا وأيقونتنا، من دواعي سروري القول إنني أعيش في عصر ماجدة الرومي، أتمني لكي عيد ميلاد سعيد عزيزتي، وأتمنى أن تكون أيامك مليئة بالبركات دائما".

الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مغنيّة لبنانية، وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي اكتشف الفنانة فيروز، ويعتبر من أشهر أغاني الفنانة ماجدة الرومي أغنية "عيناك ليالٍ صيفية" وأغنية "وعدتك".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار إليسا إليسا أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
1
x
19:00
0
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
1
الوحدة
الفتح
1
x
16:30
1
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
1
x
19:55
3
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
2
x
19:55
2
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
1
x
22:00
0
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
3
x
22:00
1
ميلان - إيطاليا