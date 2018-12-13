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عاجل.. منفذ هجوم ستراسبورج ينتمي لتنظيم داعش

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:58 م
عاجل.. منفذ هجوم ستراسبورج ينتمي لتنظيم داعش
شريف شيخات
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أسماء العزب
 
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أعلنت وكالة تابعة لتنظيم داعش الإرابي، منذ قليل، إن منفذ هجوم مدينة ستراسبورج الفرنسية، شريف شيخات ينتمي للتنظيم، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

وقتل شريف شيخات في منطقة نيودورف مينو بالمدينة، بعدما بدأت الشرطة عملية في نحو الساعة 2100 (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم.

وعقب هجوم الثلاثاء، أصدرت الشرطة ملصقا بصورة شريف شيخات المشتبه به الرئيسي في الهجوم والذي كان مدرجا بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل. 

وتقول السلطات إن شيخات (29 عاما) اعتنق أفكارا دينية متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن.

ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار العشوائي الذي وصفه رئيس بلدية ستراسبورج بأنه "عمل إرهابي بلا شك".
المزيد عن: ينتمي منفذ هجوم ستراسبورج شريف شيخات داعش تنظيم الإرهابي
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