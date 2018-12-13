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عاجل.. مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج الفرنسية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:29 م
عاجل.. مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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أسماء العزب
 
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تمكنت قوات الأمن الفرنسية، مساء اليوم، من قتل المشتبة به في تنفيذ هجوم مدينة ستراسبورج الفرنسية خلال عملية أمنية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

 وكانت الشرطة الفرنسية قد دعت، مساء الأربعاء، كل من لديه معلومات لإبلاغها عن شريف شيكات صاحب السوابق المعروف لدى السلطات الذي أطلق النار الثلاثاء على السوق موقعا ثلاثة قتلى و12 جريحا.

وجاء في بلاغ الشرطة "انتباه. شخص خطر. لا تتدخلوا بأنفسكم".

ووصفت الشخص المطارد بأنه رجل يبلغ طوله متر و80 سنتم "بشرته داكنة" و"بنيته عادية" مع "علامة على الجبهة"، مضيفة أنه على كل شخص يملك "معلومات تتيح تحديد مكانه" الاتصال برقم 197 المخصص للغرض.

المزيد عن: هجوم ستراسبورج منفذ مقتل فرنسا الهجوم المشتبة به الشرطة
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