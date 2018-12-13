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الداهية البلجيكي جريتيس يقترب من خلافة فييرا في الإسماعيلي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:28 م
الداهية البلجيكي جريتيس يقترب من خلافة فييرا في الإسماعيلي
الإسماعيلي
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عمرو مصطفى
 
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حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بديل البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للفريق الأصفر تمهيدا للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتوصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى اتفاق شبه نهائي  مع البلجيكي ايريك جريتيس، لتولي تدريب الفريق عقب  الموافقة علي استقالة البرازيلي يوسف فييرا .

وودع فريق  الإسماعيلي منذ البطولة العربية بعد الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.
 
يعد إيريك من أشهر المدربين في بلجيكا و أوروبا وهو من مواليد 18 مايو 1954 ( 54 سنة ) وقام بتدريب عدد من الأندية مثل ، ستاندار دو لييج ، لييرز ، أف سي بروج ، إيندهوفن ، كايزر سلاوترن ، فولسبورج ، جالطاسراى ، مارسيليا ، الهلال السعودي، ومنتخب المغرب.
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