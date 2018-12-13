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جوتيريس: محمد بن سلمان وهادي ساهما بالتوصل لاتفاقات اليمن

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:17 م
جوتيريس: محمد بن سلمان وهادي ساهما بالتوصل لاتفاقات اليمن
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الفجر السعودي
 
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه يشعر أن محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي يقع بها الميناء الرئيسي للبلاد الذي تصل من خلاله الواردات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.

 

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس إن جوتيريس يشعر أن إسهام ولي العهد "كان مهما للغاية لنتيجة المشاورات" وإن هادي "لعب دورا إيجابيا".

 

كما وجه جوتيريس الشكر لشخصيات خارج وداخل المنطقة ممن حاولوا تشجيع الأطراف على تحقيق تقدم في محادثات السويد، وإنه يعتقد ان ذلك كان له دور كبير في التوصل الى اتفاق الخميس، وفق حق.

 

وأضاف أن المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذي قاد المحادثات، وكبير المسؤولين الانسانيين بالأمم المتحدة مارك لوكوك، سيطلعان مجلس الأمن يوم الجمعة على نتائج المحادثات.

 

كذلك ذكر أن نقاطا معينة من الاتفاق، منها مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحديدة "ربما تحتاج موافقة مجلس الأمن"، ما يتطلب اصدار قرار جديد.

المزيد عن: هادي محمد بن سلمان اليمن المباحثات اليمنية الحوثيين الأمين العام للآمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
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