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ترامب: اتفاقية باريس للمناخ سبب الاضطرابات في فرنسا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:09 م
ترامب: اتفاقية باريس للمناخ سبب الاضطرابات في فرنسا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "اتفاقية باريس للمناخ هي سبب الاضطرابات في فرنسا".



وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية: "يحترق هذا البلد بأسره بسبب اتفاقية باريس".



وأضاف: "اتفاقية باريس لم تسر على ما يرام بالنسبة لباريس"، في هجوم جديد على اتفاقية المناخ التي أعلن انسحاب بلاده منها العام الماضي.



وشهدت فرنسا مؤخراً احتجاجات جانب اصحاب السترات الصفراء على فرض ضريبة على الوقود.
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