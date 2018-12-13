ترامب: اتفاقية باريس للمناخ سبب الاضطرابات في فرنسا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "اتفاقية باريس للمناخ هي سبب الاضطرابات في فرنسا".







وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية: "يحترق هذا البلد بأسره بسبب اتفاقية باريس".







وأضاف: "اتفاقية باريس لم تسر على ما يرام بالنسبة لباريس"، في هجوم جديد على اتفاقية المناخ التي أعلن انسحاب بلاده منها العام الماضي.