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خبير آثري: الرسول زار مصر قبل نزول الوحي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:19 م
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور حجاجي إبراهيم، الخبير الآثري، إن مصر أرض مباركة، لافتا إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- جاء إلى مصر قبل نزول الوحي.

وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "الملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن مصر بها آثار لكل العصور، وصالحة لكل أنواع السياحة، مضيفا أن توكيل إدارة منطقة الأهرامات لشركة متخصصة أمر إيجابي، مؤكدا أن تلك الشركة ستقوم فقط بإدارة الخدمات.

وأضاف أن مصر بها متاحف مركزية، واقليمية، لافتا إلى أنه كان يتم تنظيم رحلات للطلاب للتعرف على الآثار المصرية، متمنيا أن تقوم وزارة الآثار بمسح آثري بمنطقة بير الجاهلية بجنوب البحر الأحمر وسيكتشفون مفاجأة.

ويقدم البرنامج الإعلامية حنان عبد الحليم، يرأس تحريره علي أبو زيدان، وإخراج سوزان حمدي.

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