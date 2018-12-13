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الفتح يتعادل مع الفيصلي.. والاتفاق يهزم الوحدة في الدوري

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:00 م
الفتح يتعادل مع الفيصلي.. والاتفاق يهزم الوحدة في الدوري
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الفجر السعودى
 
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تعادل فريق الفتح مع الفيصلي بهدف لمثله، اليوم الخميس، وذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز هدف الفتح لاعبه عبد القادر الوسلات من ضربة جزاء في الدقيقة 41 بينما سجل إيجور روسي هدف الفيصلي في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة؛ رفع الفتح رصيده للنقطة 17 في المركز الثامن بينما الفيصلي يقع في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى؛ تمكن فريق الاتفاق بمشاركة حسين السيد من الفوز على الوحدة بحضور الحارس محمد عواد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري.

وسجل جييرمي هدف الوحدةب الدقيقة 41 من ركلة جزاء بينما سجل كريستيان خوانكا هدفي الاتفاق في الدقائق 49 و74.

وبهذه النتيجة؛ يظل فريق الوحدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بينما الاتفاق يتقدم للمركز السابع برصيد 18 نقطة.

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