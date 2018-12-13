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العثورعلى مقبرة جماعية لعراقيين في الشرقاط بالعراق

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:54 م
العثورعلى مقبرة جماعية لعراقيين في الشرقاط بالعراق
مقبرة عراقية
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وكالات
 
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عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين قتلهم تنظيم "داعش"

 الإرهابي في محافظة صلاح الدين.


وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، "أن قوة من اللواء السادس في الحشد 

الشعبي عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين تم قتلهم على يد تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية 

مسح أمني في قرية تل منجور التابعة لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين" .


وأضاف البيان، "أن القوة أبلغت القوات الأمنية والجهات المختصة بهذه المقبرة لاتخاذ اللازم".


يذكر أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية تجري مسحًا للمدن المحررة من اجل تطهيرها من

مخلفات الحرب مع جماعات "داعش" الإرهابية.

المزيد عن: مقبرة عراقية داعش العراق العثور الشرقاط الارهابي
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