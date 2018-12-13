الثوري الإيراني: مستمرون في برنامجنا الصاروخي

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن مواقف الأعداء لن تؤثر على برنامج إيران الصاروخي.





وتابع، قائد القوة الجوفضائية، أن إجراءات الحظر لن تلغى أبدا لذا ينبغي علينا أن نجعلها عديمة الفاعلية. مضيفا، أنه مثلما تمكنا في القطاع التسليحي خاصة في المجال الصاروخي في ظل الجهود المبذولة ليل نهار رغم إجراءات الحظر الشديدة المفروضة من تحويل الحظر إلى فرصة فإنه ينبغي علينا في المجال الاقتصادي أيضا تحقيق هذا الأمر في ظل العمل بالمسؤولية وبصورة هادفة.





وأضاف، اليوم الأعداء غير قادرين على فرض مواقفهم في المجال الصاروخي، ونحن مكتفون ذاتيا بفضل الإيمان بقدراتنا وطاقاتنا الداخلية، وهو ما ينبغي تعميمه على سائر المجالات.







وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أقر أمس الأول الثلاثاء، بأن قواته اختبرت مؤخرا صاروخا باليستيا، ورأى أن الموقف الأمريكي منها دليل على أهميته.







ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن زادة قوله إن "الرد الأمريكي عليه يثبت بأن هذا الاختبار الصاروخي مهم للغاية بالنسبة لهم وتسبب في علو صراخهم".