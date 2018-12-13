ممثل أصحاب المدارس الخاصة: مقابلات الاختبار للأطفال تُجرى لاختيار الأفضل

قال أحمد الخطيب، ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية لوزارة التربية والتعليم، إن المقابلات في المدارس الخاصة تكون جزئين، والأولى هي قبول الأطفال في (كي جي وان)، والأطفال ليس مطلوبًا منهم في تلك المرحلة معرفة الحروف والأرقام، ولكن تكون هناك مقاييس بطريقة احترافية نعتمد عليها لتقييم الطفل، وكل ما يهمنا معرفة أن الطفل طبيعي أم لديه توحد.





وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN»: أنه "ليس المدارس فيها دمج بين الطفل الطبيعي، وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا نقبل أطفال مرضى التوحد في كي جي لأن لهم مدارس خاصة".



