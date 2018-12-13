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ممثل أصحاب المدارس الخاصة: مقابلات الاختبار للأطفال تُجرى لاختيار الأفضل

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:51 م
ممثل أصحاب المدارس الخاصة: مقابلات الاختبار للأطفال تُجرى لاختيار الأفضل
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال أحمد الخطيب، ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية لوزارة التربية والتعليم، إن المقابلات في المدارس الخاصة تكون جزئين، والأولى هي قبول الأطفال في (كي جي وان)، والأطفال ليس مطلوبًا منهم في تلك المرحلة معرفة الحروف والأرقام، ولكن تكون هناك مقاييس بطريقة احترافية نعتمد عليها لتقييم الطفل، وكل ما يهمنا معرفة أن الطفل طبيعي أم لديه توحد.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN»: أنه "ليس المدارس فيها دمج بين الطفل الطبيعي، وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا نقبل أطفال مرضى التوحد في كي جي لأن لهم مدارس خاصة".

وتابع أن "الجزء الثاني من المقابلات تكون للطفل الذي يدخل للمرحلة الابتدائية، ونسعى لقبول الأطفال الذي يتناسب مستواهم العلمي مع أولادي في مدرستي، والاختبارات تكون عن طريق معايير متخصصة، وتحت إشراف متخصصين"، مؤكدًا أن "مقابلات الاختبار للأطفال في المدارس تجرى لاختيار الأفضل، والمدارس الدولية حوالي 237 مدرسة، ومصروفاتهم عالية، ولو ثمن الأبليكشن حوالي 1500 جنيه فالسعر بسيط مقارنة بمصروفات المدرسة العالية، ومعايير اختبار الأطفال للمدارس في مصر ليست مثل ما يجري بالخارج".
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